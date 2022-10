Ucraina, l'appello di Papa Francesco: "Putin fermi la violenza, Zelensky apra a proposte di pace" | "Assurdo trovarsi davanti a minaccia atomica"

E' l'appello che papa Francesco ha rivolto al leader del Cremlino . "Mi rivolgo innanzi tutto al presidente della federazione russa supplicandolo di fermare , anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte ". Parlando ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per l'Angelus, il pontefice ha fatto appello anche al presidente ucraino Zelensky , invitandolo "a essere aperto a serie proposte di pace ".

"Assurdo trovarsi davanti a minaccia atomica" - "

Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione. Che dire del fatto che l'umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica: è assurdo", ha continuato il pontefice. "Nel nome di Dio e nel nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare i negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza".

"Deploro annessioni territori Ucraina, violano diritto" -

"Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni, con ulteriori azioni contrarie ai principi di diritto internazionale - ha proseguito -. Essa infatti aumenta il rischio di un'escalation nucleare, fino a fare temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale".

"Comunità internazionale si impegni per porre fine alla guerra" -

Papa Francesco ha quindi esortato tutti i protagonisti sulla scena internazionale e i responsabili politici delle nazioni a fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso. "Senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. Per favore - ha aggiunto -, facciamo respirare alle giovani generazioni l'aria sanata della pace, non quella inquinata della guerra, che è una pazzia!". "Dopo sette mesi di ostilità - ha detto ancora Francesco -, si faccia ricorso a tutti gli strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa immane tragedia".