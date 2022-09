Zelensky: l'Onu tolga a Mosca il diritto di veto | In Russia oltre mille arresti nelle proteste contro la mobilitazione parziale

Almeno 1.026 persone sono state arrestate in Russia durante le proteste contro la parziale mobilitazione per l'offensiva in Ucraina, annunciata dal presidente Vladimir Putin. Secondo l'ong Ovd-Info, le manifestazioni sono avvenute in almeno 38 città.

Il conflitto in Ucraina giunge al 211esimo giorno.

Zelensky, in video collegamento, chiede all'Onu di togliere a Mosca il diritto di veto in Consiglio di sicurezza, rilanciando la proposta di un price cap su gas e petrolio russi. Per il leader ucraino sono cinque i prerequisiti per la pace: la punizione dell'aggressione, la protezione della vita, il ripristino della sicurezza e dell'integrità territoriale, garanzie di sicurezza, determinazione a difendersi. In Russia l'annuncio della mobilitazione parziale, con il richiamo di circa 300mila riservisti, provoca manifestazioni in decine di città russe. Oltre mille persone arrestate dalla polizia. Rilasciati anche 200 ucraini per l'oligarca Medvedchuk.