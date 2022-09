Putin provoca Biden e concede la cittadinanza russa a Snowden | Mosca pronta a dichiarare l'annessione dei territori ucraini

Ucraina, al via il referendum per l'annessione alla Russia dei territori occupati

La guerra in Ucraina giunge al 216esimo giorno.

Putin provoca gli Stati Uniti e concede la cittadinanza russa a Edward Snowden. L'ex talpa della Nsa sarà esentato dalla mobilitazione militare parziale decisa per proseguire nell'invasione dell'Ucraina. "Per noi non cambia nulla, continueremo a perseguirlo", dicono dagli Usa. Mosca, intanto, è pronta a dichiarare l'annessione delle 'nuove regioni' alla Russia. "L'annuncio sarà dato a tempo debito', dice il Cremlino. Nella regione russa del Daghestan, dove i manifestanti sono scesi in piazza contro Putin, proseguono gli scontri con la polizia.