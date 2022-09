Zelensky si rivolge ai russi: "Protestate contro la mobilitazione" | Cnn: "Putin comanda direttamente i generali sul campo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i russi a protestare contro la mobilitazione parziale decisa mercoledì da Mosca. "Per gli uomini in Russia, è una scelta: morire o vivere, diventare uno storpio o preservare la salute - ha dichiarato -. Per le donne in Russia, la scelta è quella di perdere per sempre mariti, figli, nipoti, o comunque cercare di proteggerli dalla morte, dalla guerra. 55mila soldati russi sono morti in questa guerra in sei mesi. Decine di migliaia di feriti, mutilati. Ne volete di più? No? Quindi protestate, combattete, fuggite!".