Ucraina, Lavrov: "Non ha senso continuare a negoziare con Kiev" | Zelensky: "Italia al nostro fianco, grazie a Draghi"

I treni merci fermi alla stazione ferroviaria di confine Kybartai, tra Kaliningrad e la Lituania. Le autorità lituane dal 18 giugno hanno vietato il transito di merci, che sono sanzionate dall'Unione europea, sui treni in tutto il suo territorio, che comprende l'unica linea ferroviaria tra la Russia continentale e l'enclave di Kaliningrad sul Mar Baltico.

Raffineria a Novoshakhtinsk in Russia colpita da due droni ucraini

Quarto divorzio per Rupert Murdoch: naufragato il matrimonio con Jerry Hall

Consiglio europeo, il vertice per la candidatura dell'Ucraina all'adesione Ue

La guerra in Ucraina è giunta al suo 121esimo giorno.