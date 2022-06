Consiglio europeo: sì alla candidatura Ue per Ucraina e Moldavia

Dopo il voto, Zelensky si è collegato in diretta video con la sala del Consiglio a Bruxelles. "Congratulazioni al presidente ucraino, al presidente moldavo

Maia Sandu

Irakli Garibashvili

e al primo ministro georgiano. I vostri Paesi fanno parte della nostra famiglia europea. E la storica decisione odierna dei leader lo conferma", ha proseguito la von der Leyen.

Von der Leyen: "I Paesi candidati dovranno fare i compiti a casa"

- Ursula von der Leyen ha poi sottolineato gli "oneri" a carico dei Paesi candidati, che "dovranno fare i compiti a casa", cioè portare a termine quelle riforme richieste dall'Ue (soprattutto sullo Stato di diritto).

Michel: "Il nostro futuro è insieme"

- Sulla decisione di Bruxelles è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "L'Unione europea ha appena deciso di conferire lo status di candidato all'Ue a Ucraina e Moldavia. Un momento storico. Questa giornata segna un passo fondamentale nel vostro cammino verso l'Ue. Congratulazioni a Zelensky e Sandu, al popolo ucraino e al popolo moldavo. Il nostro futuro è insieme". Parlando poi della Georgia, Michel ha dichiarato che l'Ue "è pronta a concedere lo status di candidato una volta affrontate le priorità in sospeso".

Intesa Ue sul sostegno economico e militare all'Ucraina

- Il perimetro dell'Ue "viene ridefinito", ha aggiunto Michel. "Abbiamo trovato un accordo anche su come portare il sostegno all'Ucraina, a livello finanziario e militare e abbiamo confermato la nostra determinazione a contrastare le conseguenze dell'aggressione russa a livello anche alimentare ed energetico".

Discussione sui Balcani

- Poco prima del voto finale, fonti europee avevano riferito di una discussione più lunga del previsto tra i leader riuniti. Il tema era l'influenza del dossier dei Balcani occidentali su quello ucraino.

La rivolta che preoccupa l'Ue

- La questione dei Balcani è complessa. L'Albania e la Macedonia del Nord, dopo anni di riforme, non riescono a ottenere l'apertura dei negoziati per l'adesione a causa del blocco della Bulgaria, che sbarra la strada a Skopje per questioni identitarie. Il premier filo-occidentale Kiril Petkov è arrivato a Bruxelles ufficialmente sfiduciato dal Parlamento, con una crisi politica in massima esplosione, in parte proprio per aver tentato di sciogliere la matassa. La Francia ha tentato una mediazione, con un piano che prevede però anche delle modifiche costituzionali per la Macedonia del Nord. "La proposta francese in questa forma è inaccettabile per noi", ha tuttavia tuonato il premier macedone Dimitar Kovacevski. A complicare le cose, i sondaggi in Bulgaria: se si andrà a nuove elezioni, i partiti populisti e filo-russi rischiano di prendere molti voti.

Macron: "Ue forte e all'altezza della situazione"

- "Dal primo giorno della guerra abbiamo reagito velocemente, con sostegno militare e finanziario all'Ucraina", ha commentato invece il presidente francese Emmanuel Macron. "Un'Europa forte e unita è stata all'altezza della situazione, questa decisione di oggi la dobbiamo al popolo ucraino, che combatte per la sua unita' territoriale e anche al popolo moldavo".