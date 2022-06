Bulgaria blocca ingressi Ue, Borrell: "Brutta pagina, basta con unanimità"

Il veto della Bulgaria all'ingresso di Albania e Macedonia del Nord nell'Ue fa discutere.

"Non siamo dove dovremmo essere sui Balcani, oggi dovremmo lanciare le negoziazioni con Albania e Nord Macedonia e non posso non nascondere il dispiacere: c'è ancora speranza, non so cosa il parlamento in Bulgaria possa fare ma non sembra che sta andando bene". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. "Dovremo cercare di risolvere la situazione e questo mostra che l'unanimità è un problema, non si può andare avanti con un Paese che blocca tutto. Oggi non è una bella giornata".