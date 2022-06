Ucraina, Draghi: "Avanti nel sostegno, come ci ha detto il Parlamento"

"Determinati ad aiutare un popolo europeo"

- "Durante la mia recente visita a Kiev ho visto da vicino le devastazioni della guerra e constatato la determinazione degli ucraini a difendere il loro Paese - ha continuato il presidente del Consiglio -: i nostri Paesi e l'Unione europea sono determinati ad aiutare un popolo europeo nella sua lotta a difesa della democrazia e della libertà".

"Le sanzioni funzionano"

- Il premier ha precisato che "le sanzioni funzionano. Il 3 giugno è stato adottato il sesto pacchetto: il tempo ha rivelato e sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci".

"Solo una pace concordata e non subita può essere duratura"

- Ha poi ricordato che "nella visita il presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l'Ucraina per raggiungere una pace che rispetti i loro diritti: solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura".

"Confido che il Consiglio Ue appoggi la candidatura di Kiev"

- Draghi ha poi affrontato il tema dell'ingresso di Kiev nell'Unione europea dicendo: "A Zelensky ho ribadito che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue e che abbia lo status di candidato. L'Italia è stata tra i primi a sostenere questa posizione. Continueremo a farlo in ogni consesso internazionale, consapevoli che non tutti gli Stati membri condividono questa posizione, ma la raccomandazione della Commissione è incoraggiante e confido che il Consiglio europeo possa assumere una posizione consensuale in merito".

"Dal Parlamento ho ricevuto il mandato di cercare la pace"

- Draghi ha poi ricordato che "i nostri canali di dialogo restano aperti" e ha spiegato: "Non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare la pace, nei termini che sceglierà l'Ucraina". D'altra parte, ha sottolineato che "il mandato ricevuto dal Parlamento, da voi è quello di ricercare la pace, superare la crisi: questa è la guida della nostra azione".