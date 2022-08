Attentato Dugina, 007 russi: uccisa da un'ufficiale ucraina di Azov ma il battaglione nega

La guerra in Ucraina è giunta al 181esimo giorno.

La città ucraina di Nikopol, vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, è stata bombardata diverse volte dai russi. Un gruppo armato ha rivendicato l'attentato nel quale è rimasta uccisa la figlia dell'ideologo di Putin , Daria Dugina . I servizi russi di intelligence affermano di aver risolto il caso: "Il crimine - si legge in una nota - è stato preparato e commesso dai servizi segreti ucraini. L'esecutrice è la cittadina ucraina Natalia Vovk" che farebbe parte del reggimento Azov. Dal battaglione però smentiscono: non è una di noi. Intanto, il capo della politica estera Ue Josep Borrell dichiara che l'Unione Europea discuterà l'avvio di una grande operazione di addestramento per le forze armate dell'Ucraina nei Paesi vicini. Gli Usa respingono la proposta di Kiev di negare il visto a tutti i russi.