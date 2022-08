Ucraina, 150mila profughi hanno chiesto protezione in Italia | Putin: "Inutili i tentativi di cancellare la nostra cultura"

"L'Ucraina sarà sicuramente felice di dare il benvenuto al Papa ed è pronta ad ospitarlo in ogni circostanza". Lo ha detto l'ambasciatore di Kiev presso la Santa Sede, Andrii Yurash, in merito a un'eventuale visita del Pontefice nel Paese, prima del viaggio in Kazakistan di metà settembre. Il diplomatico ha anche precisato che "la via più facile per il Santo Padre per arrivare a Kiev è attraverso la Polonia".