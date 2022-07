"Lysychansk è nostra", ma Kiev smentisce il leader ceceno Kadyrov | Zelensky: "In Ucraina 2.610 città e villaggi ancora occupati dai russi"

I russi non hanno raggiunto il centro di Lysychansk, ma il controllo della città si deciderà entro lunedì. A dirlo in un'intervista online è un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, secondo il quale le forze russe oggi sono riuscite per la prima volta ad attraversare da nord il fiume che separa Lysychansk da Sievierodonetsk, creando una situazione "di minaccia".