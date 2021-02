Twitter: "Il bando nei confronti di Donald Trump è permanente, anche se si ricandiderà"

Afp

Il bando emesso da Twitter nei confronti di Donald Trump è permanente. Lo ha confermato il chief financial officer del social network, Ned Segal. "Quando si è bannati dalla piattaforma, si è rimossi a prescindere dalla propria carica", ha sottolineato in un'intervista a Cncb. Ciò implica che anche nel caso in cui l'ex presidente americano dovesse ricandidarsi non avrebbe accesso al suo account.