Assalto al Congresso Usa, lo sciamano chiede scusa: "Sono deluso da Trump"

Jacob Chansley si era fatto notare per l'aspetto: volto dipinto con i colori della bandiera Usa, torso nudo e copricapo in pelliccia e corna. Chansley si è dichiarato non colpevole per accuse di disordine civile e ostruzione a procedimenti ufficiali, oltre che per accuse minori.

Nella nota diffusa dal suo avvocato, Al Watkins, Chansley dichiara di aver fatto una valutazione della propria vita da quando è stato in carcere per le accuse legate all'assalto, realizzando che non avrebbe dovuto entrare nell'edificio del Congresso. Ha anche accusato Trump, che in precedenza aveva descritto come ispiratore del suo viaggio a Washington, di aver "abbandonato un sacco di persone". Ha poi chiesto ai concittadini di avere "pazienza con lui e le altre persone pacifiche" che ora "sono in difficoltà nel gestire tutto quel che è loro accaduto", aggiungendo: "Siamo brave persone a cui importa molto del nostro Paese".

Lo sciamano è stato trasferito dal carcere di Washington D.C. all'Alessandria Detention Center della Virginia dopo che un giudice federale ha ordinato alle autorità carcerarie di fornire al detenuto cibo biologico. Chansley non mangiava da più di una settimana a causa della mancanza di cibo organico, una necessità non solo medica, ma legata alle sue convinzioni.

Il giudice, Royce Lamberth, nonostante l'opposizione dei funzionari del carcere, ha affermato che il governo non ha il diritto di mettere in dubbio la legittimità delle convinzioni religiose di un prigioniero fintanto che siano sinceramente sostenute. Poiché la prigione di Washington era "incapace di rispettare" la sua direttiva, il giudice ha ordinato che Chansley venisse trasferito in Virginia.