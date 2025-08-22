Trump pattuglia le strade di Washington con la polizia e l'esercito (e porta la pizza agli agenti)

Donald Trump in versione sceriffo: il presidente, infatti, si è unito alle forze dell'ordine nelle strade di Washington. Trump ha quindi portato pizza e hamburger alla polizia e ai soldati della Guardia nazionale nel quartier generale di Anacostia, nel sud-est della capitale. "Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l'abbiamo presa nel posto più buono della città", ha detto il presidente che si è recato con il suo corteo in uno dei quartieri più pericolosi di Washington.