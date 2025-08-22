Trump pattuglia le strade di Washington con la polizia e l'esercito (e porta la pizza agli agenti)

Per il presidente la capitale è più pericolosa di Bogotà
© Afp
Donald Trump in versione sceriffo: il presidente, infatti, si è unito alle forze dell'ordine nelle strade di Washington. Trump ha quindi portato pizza e hamburger alla polizia e ai soldati della Guardia nazionale nel quartier generale di Anacostia, nel sud-est della capitale. "Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l'abbiamo presa nel posto più buono della città", ha detto il presidente che si è recato con il suo corteo in uno dei quartieri più pericolosi di Washington.
Il tycoon era accompagnato dall'attorney general Pam Bondi e dalla procuratrici della capitale, Jeanini Pirro, che ha servito la pizza ad agenti e soldati.
Trump ha spiegato che la decisione è stata presa a causa dell'aumento della criminalità, in particolare quella delle bande giovanili. "Avremo la più bella capitale del mondo", ha detto parlando alla polizia e ai soldati della Guardia nazionale nel quartiere di Anacostai.
Il presidente ha dichiarato, nelle ultime settimane, che Washington è più pericolosa di Bogotà e che anche altre città statunitensi, come Chicago e New York, sono un disastro.
