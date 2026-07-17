Trump: nel 2020 la Cina ha rubato milioni di dati, i voti elettronici e postali non sicuri
Il presidente: "Da Pechino la più grande violazione della storia, non volevano che vincessi. Il nostro sistema troppo vulnerabile, il Midterm va messo al sicuro"
© Ansa
La Cina "ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi". Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali.
Una interferenza, secondo Trump, determinata da una debolezza del "nostro sistema di voto, che è ben lontsno dal soddisfare gli standard di sicurezza". Il Presidente ha annunciato che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano.