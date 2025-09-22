Trump nomina procuratrice la sua "fedelissima" ex avvocatessa: chi è Lindsey Halligan (ex reginetta di bellezza)

Al posto di Siebert è dunque arrivata Lindsey Halligan. Assistente speciale del presidente e avvocatessa di punta della sua squadra legale personale, la 35enne ha trascorso gran parte della sua carriera nel settore assicurativo e non è mai stata un pubblico ministero. Per questo motivo la sua nomina a procuratrice è stata criticata da alcuni media americani. "Sarà giusta, intelligente e porterà quella giustizia di cui tutti hanno disperatamente bisogno", ha detto di lei Trump. Halligan ha assistito Trump in occasione della perquisizione avvenuta nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, con cui gli inquirenti cercavano documenti classificati. L'ex "miss" ha anche lavorato alla causa intentata dal tycoon contro la Cnn, che lo aveva paragonato ad Adolf Hitler. Cresciuta in Colorado, Halligan ha studiato politica e giornalismo alla Regis University di Denver. L'appellativo di "miss" lo deve alla doppia partecipazione al concorso di Miss Colorado, nel quale si è classificata seconda nel 2009 e terza l'anno successivo. Un passato che la 35enne non rinnega e, anzi esalta: "Lo sport e i concorsi di bellezza mi hanno insegnato a gestire lo stress: sul palco, o alla Casa Bianca".