Charlie Kirk, in 200mila per i funerali in Arizona | Trump: "Un gigante ucciso da un mostro" | La vedova: "Perdono il killer"

Quasi tutta l'amministrazione Trump è salita sul palco per ricordare l'influencer conservatore. Il ministro della Sanità, Robert F. Kennedy Jr, lo ha paragonato a Gesù Cristo. Il segretario di Stato, Marco Rubio, ne ha lodato il "grande impatto" prima di parlare di un "assassinio politico". Il vicepresidente JD Vance ha descritto "l'amico Charlie" come un "martire della fede" che "hanno cercato di silenziare. Era Atene e Gerusalemme nella stessa persona", cioè la capitale della ragione e quella di Dio. "Amava il suo Paese, e lo amava tanto da morire per lui. In Charlie Kirk avevamo trovato un leader", ha aggiunto. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, lo ha descritto come un "eroe che combatteva non con le armi ma con il microfono", mentre la direttrice della National Intelligence come un "guerriero della verità e della libertà". "Finiremo il suo lavoro e raggiungeremo la vittoria in suo nome. La luce batterà le tenebre: vinceremo", ha invece detto in toni combattivi Stephen Miller, il vice capo di gabinetto e consigliere di Trump, architetto della stretta sull'immigrazione.