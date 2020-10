Trump (senza mascherina) lancia la Blexit, "afroamericani lascino i democratici"

Trump, dopo giorni di isolamento, torna in pubblico con uno show alla Casa Bianca davanti a un migliaio di persone, molte delle quali senza mascherina, e tutte senza praticare il distanziamento sociale. Trump si rivolge loro dal balcone, anche lui senza mascherina, e rassicura: "Sto bene", "sradicheremo una volta per tutte il virus cinese con la forza della nostra medicina" e lancia la Blexit: "afroamericani lascino i democratici".

Poi si lancia in un attacco contro la sinistra radicale che vuole trasformare gli Stati Uniti in un "paese comunista", contro Joe Biden che non è in grado di fare il presidente. Loda la polizia e si rivolge agli afroamericani della "Blexit", la black-exit, il movimento lanciato dalla conservatrice Candance Owens che punta a una "rinascita" degli afroamericani che danno l'addio al partito democratico.

Per Trump e' il ritorno ufficiale in campagna elettorale che lo vedrà volare in Florida lunedì e in Pennsylvania il giorno seguente, due Stati chiave per l'agognata rielezione. Il 14 ottobre il presidente sarà invece in Iowa. Appuntamenti voluti per trasmettere un segnale di normalità, di un Commander in chief che ormai si è ripreso dal virus.

Ma la sua mancanza di chiarezza fa immaginare a molti che il presidente non sia ancora risultato negativo al Covid-19 e che quindi la scelta di organizzare un maxi evento alla Casa Bianca sia avventata. "La sua incosciente condotta personale da quando è risultato positivo e' immorale", ha attaccato Joe Biden.

Cn Biden il secondo duello del 15 ottobre e' stato ufficialmente cancellato dalla commissione che organizza i confronti presidenziali dopo il rifiuto di Donald di partecipare ad un confronto virtuale. Il 15, al posto del dibattito, Biden parteciperà a un town hall in cui rispondera' direttamente alle domande degli elettori. Anche Trump parlerà con gli elettori, rispondendo alle domande degli indecisi su varie reti televisive.

L'unico e ultimo dibattito in calendario resta quindi al momento quello del 22 ottobre. La campagna di Trump continua a proporre un terzo confronto il 29 ottobre, ma lo staff di Biden ha già respinto seccamente la proposta.