Usa 2024, i sostenitori di Trump creano foto false con l'AI di Donald insieme ad alcuni ragazzi afroamericani

L'intelligenza artificiale utilizzata per far credere che il candidato (ed ex) presidente possa rappresentare tutti gli americani

L'ultima in ordine di tempo vede protagonista ancora una volta Donald Trump: l'ex presidente americano, attualmente in corsa per le presidenziali Usa 2024 , è stato "fotografato" da alcuni suoi sostenitori insieme ad alcuni ragazzi afroamericani, probabilmente con l'intento di far credere al popolo statunitense che il tycoon ha "ampliato" le sue vedute, ed è quindi capace di rappresentare alla Casa Bianca anche l'ampia fetta di popolazione afroamericana. Peccato, però, che le foto siano fake, frutto dell'ampia immaginazione dell'AI.

Ricordate Papa Francesco con indosso un piumino bianco in versione rapper? E Donald Trump arrestato per il caso della pornostar Stormy Daniels? E Vladimir Putin in manette dopo essere stato accusato dall'Aia di crimini di guerra? Erano tutte immagini - che hanno fatto il giro del mondo - false , create con l' Intelligenza artificiale .

A scoprire per primi che le foto in questione fossero generate dall'intelligenza artificiale, e quindi false, è stata la Bbc. L'obiettivo, come detto, è di spingere una narrazione che faccia sembrare Trump popolare anche in questa comunità. Nel 2020, come ricordato dal New York Times, il 92% delle elettrici e degli elettori afroamericani avevano votato per Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti. Si tratta di una fetta di elettorato particolarmente ampia, fondamentale per la vittoria di Biden, e alla quale Trump sa di dover puntare nei prossimi mesi per tentare di sconfiggere il rivale del partito Democratico. Per farlo, nonostante non ci siano prove che colleghino direttamente le foto al comitato elettorale ufficiale, i repubblicani stanno usando l'intelligenza artificiale.

Come distinguere foto vere da foto false? Il problema è proprio quello. A un primo sguardo, infatti, soprattutto se dato sul piccolo schermo di un telefono, le immagini possono ingannare. Per non farsi "fregare", è necessario guardare bene la pelle/carnagione delle persone, e i colori/toni dei vestiti: troppo lucidi, troppo nitidi per essere veri. Le mani, poi, restano "individuabili": spesso, infatti, l'Intelligenza artificiale genera foto con forme (almeno parzialmente) innaturali. Se ci soffermassimo ai volti (o all'insieme delle foto) senza prestare attenzione, però, il rischio di cadere in un fake è elevato.