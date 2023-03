"Trump arrestato": le foto fake (con errori) create dall'Intelligenza artificiale diventano virali sul web

Intelligenza artificiale e fake news Invece il web si è scatenato e due giorni dopo i suoi post su Twitter che descrivono un evento mai accaduto sono stati visualizzati 5 milioni di volte, creando un caso di studio sulla crescente sofisticazione delle immagini generate dall'intelligenza artificiale e sulla facilità con cui possono creare confusione in un mondo dell'informazione volatile, alimentando fake news, teorie cospirative e in genere sfiducia da parte del pubblico in tutto ciò che vede.

Le foto dell'arresto di Trump Nel caso di Trump le foto create dall'Intelligenza artificiale mostrano diversi errori di produzione. Nelle immagini pubblicate sul web, si vede il tycoon mentre scappa braccato dalla polizia, o dietro le sbarre di una cella, in tuta arancione da detenuto, sul banco degli imputati mentre piange. Ci sono anche la moglie Melania che protesta per il suo arresto (ma qui l'IA prende un granchio raffigurando un agente con il cappellino da baseball) e il figlio Donald junior che si accapiglia con i poliziotti.

Necessari regolamenti governativi? L'episodio rende evidente l'assenza di standard aziendali o regolamenti governativi che affrontino l'uso dell'intelligenza artificiale per creare e diffondere falsità, in un momento in cui i giganti del web si sfidano su questo terreno. In futuro, l'IA potrebbe diventare sempre più sofisticata e potrebbe essere sempre più difficile riconoscere una foto vera da una creata ad arte.

Le accuse a Trump dalla procura di Manhattan Anche Trump avrebbe contribuito a manipolare l'opinione pubblica, stando alla procura di Manhattan, che accusa il tycoon di aver creato "la falsa aspettativa di un suo imminente arresto" dopo che sabato scorso lo aveva profetizzato per martedì. E i repubblicani della Camera di aver lanciato "un'indagine senza precedenti su un'inchiesta locale in corso" solo dopo questa mossa dell'ex presidente e il sollecito dei suoi avvocati. Una "interferenza" definita una "illegale incursione nella sovranità di New York".