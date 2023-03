Si stringe il cerchio su Trump, media: "Potrebbe essere incriminato mercoledì" | Dalla procura ancora nessuna notifica

Le grandi città americane si blindano

Al momento tuttavia non è arrivata alcuna notifica da parte della procura di Manhattan. New York intanto si blinda, con polizia, transenne e telecamere davanti al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower. Ma lo fanno anche altre grandi città americane, dalla capitale a Los Angeles, per il timore di proteste accresciuto dall'impennata di minacce online. Il tycoon aveva preannunciato che sarebbe finito in manette il 21 marzo sollecitando i suoi fan a manifestare e "riprendersi il Paese", sulla falsariga di quanto fece nel comizio del 6 gennaio 2021 in cui li istigò a marciare su Capitol Hill per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden. Ma i tempi dell'arresto, che sarebbe il primo di un ex presidente Usa, appaiono incerti.