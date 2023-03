Trump: "Voci su un mio arresto martedì, riprendiamoci il Paese | Scendete in piazza per sostenermi"

Definendo le fughe di notizie "illegali" e l'ufficio del procuratore di New York "corrotto e politicizzato", dice che i rumor diffusi "indicano, senza che ci sia nessun reato dimostrato, che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato" e definisce "morto" il sogno americano. "Gli anarchici della sinistra radicale - continua - hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro Paese. La nostra nazione ora è Terzo mondo. Il crimine e l'inflazione stanno distruggendo il nostro stile di vita".

Denaro in cambio di silenzio?

Il procuratore di New York sta valutando le accuse mosse contro Trump in un'indagine sul denaro pagato alle donne che avevano affermato di aver avuto incontri sessuali con lui per ottenere il loro silenzio.