Anche Putin in manette dopo il finto "Trump arrestato": ecco le immagini create dall'Intelligenza artificiale

Fin dove può spingersi l'Intelligenza artificiale entrata a gamba tesa anche negli affari di politica estera? Da quanto circola sul web, pare che l'ultimissima tecnologia informatica sappia andare ben oltre ogni immaginazione arrivando ad eseguire il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale internazionale nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, accusato dall'Aia del "crimine di guerra" di "deportazione illegale" di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia.

Così dopo le immagini del finto arresto dell'ex presidente Usa Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels, ecco il numero uno del Cremlino con i ferri ai polsi e circondato da poliziotti in non meglio identificate divise o dietro le sbarre con la tuta arancione dei prigionieri di Guantanamo. Stesse pose e stesso risultato: è boom sul Web.