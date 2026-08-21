Cosa c'è dietro la decisione di Trump di ridurre le esercitazioni con la Corea del Sud

Trump ha voluto presentare la sua decisione come un gesto distensivo nei confronti del leader nordcoreano con cui avrebbe "un buon rapporto". Il presidente americano, che ha già incontrato Kim in passato, punta ora a un nuovo faccia a faccia. Il Wall Street Journal riporta che Trump sta facendo pressioni sui suoi collaboratori affinché si organizzi un nuovo incontro con il dittatore nordcoreano durante il viaggio in Asia che il presidente Usa farà a novembre, in occasione del vertice Apec di Shenzhen in Cina. Ma questo incontro sembra non ci sarà. La potente sorella del dittatore di Pyongyang, Kim yo-jong, ha smorzato ogni entusiasmo. In una dichiarazione, ha affermato che il tentativo di apertura da parte di Trump "non ci interessa", aggiungendo di non essere a conoscenza di alcun contatto in corso tra il dittatore e il presidente americano. Poche ore dopo, la Corea del Nord ha lanciato circa dieci missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, in quella che appare come una risposta provocatoria alle aperture del presidente americano. E non è raro che nei giorni precedenti a queste esercitazioni estive che si tengono dal 1976 aumentino i test missilistici di Pyongyang.