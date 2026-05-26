Seul denuncia: "La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile verso il Mar Giallo"

Un episodio che segue quanto già accaduto lo scorso 19 aprile quando la Corea del Nord sparò diversi missili a corto raggio in quella che i media statali hanno descritto come una dimostrazione di testate a grappolo. Il leader nordcoreano Kim Jong-Un si è concentrato sull'espansione dei suoi arsenali nucleari e missilistici da quando la diplomazia nucleare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è fallita nel 2019. Trump ha espresso ripetutamente il desiderio di tornare ai colloqui con Kim, ma Pyongyang ha finora ignorato le aperture e ha esortato Washington a rinunciare alle richieste di disarmo nucleare della Corea del Nord come precondizione per i colloqui.