Il programma di armi nucleari della Corea del Nord è "assolutamente non negoziabile", ha dichiarato Kim Yo Jong, la potente sorella del leader Kim Jong Un, citata dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap alla vigilia della visita nel Paese del presidente cinese Xi Jinping. "Il nostro status di potenza nucleare è assolutamente non negoziabile. Non tollereremo alcuna minaccia", ha affermato Kim Yo Jong, che ufficialmente è solo direttrice del Dipartimento degli Affari Generali del Partito dei Lavoratori di Corea al potere, ma è considerata una figura chiave nella comunicazione e nella politica estera del Paese.



"L'affermazione degli Stati Uniti volta a screditare lo status della Rrdpc come Stato dotato di armi nucleari non ha alcuna forza giuridicamente vincolante e nessuno sarà vincolato dalla retorica unilaterale degli Stati Uniti", ha affermato la sorella di Kim e alta funzionaria, Kim Yo Jong, utilizzando l'abbreviazione del nome ufficiale della Corea del Nord. Ha liquidato come "informazioni false" l'annuncio degli Stati Uniti secondo cui il presidente Donald Trump e Xi hanno confermato il loro obiettivo comune di denuclearizzare la Corea del Nord nel corso del loro vertice a Pechino il mese scorso. "Alcuni funzionari negli Stati Uniti non sono riusciti a risvegliarsi dal loro sogno escapista e anacronistico", ha affermato Kim Yo Jong.