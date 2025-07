Dazi, fonti Ue: "Nessun impegno con gi Usa su Web Tax e Big Tech, abbiamo difeso l'autonomia normativa dell'Europa"

La Confederazione europea dei sindacati (Ces) avverte, in una nota, che la Commissione Europea deve introdurre misure per salvaguardare posti di lavoro e redditi a seguito dell'accordo commerciale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "L'accordo raggiunto con gli Usa sul 15% è migliore del minacciato 30%, ma rappresenta comunque un onere notevole per i settori chiave. Il risultato sarà probabilmente una significativa perdita di posti di lavoro e un rallentamento delle assunzioni nel settore manifatturiero e in quelli dipendenti dall'export", viene sottolineato.