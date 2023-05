Trump: "Il 6 gennaio 2021 è stato un giorno bellissimo, giuro sui miei figli che non conosco Jean Carroll"

L'ex presidente a un evento nel New Hampshire: "Ho fatto un lavoro fantastico alla Casa Bianca". L'attacco all'Ue: "Dia più soldi per la guerra in Ucraina, con me al potere finirebbe in 24 ore"

"Il 6 gennaio è stato un giorno bellissimo, ho parlato a una folla enorme. Il problema è che quella pazza di Nancy Pelosi e la sindaca di Washington non hanno voluto dispiegare la Guardia nazionale", ha affermato l'ex presidente durante un evento nel New Hampshire organizzato dalla Cnn. Il tycoon ha poi ribadito di non aver mai conosciuto Jean Carroll: "Non ho idea di chi sia, lo giuro sui miei figli. Questa è una storia falsa , creata ad arte. Non si può avere un processo giusto a New York o a Washington ".

"Io volevo dispiegare mille uomini, ma loro non hanno voluto. Ho chiesto a tutti i manifestanti di mantenere la protesta pacifica", ha sottolineato Trump. Il tycoon ha quindi spiegato che concederebbe la grazia a molti dei rivoltosi del 6 gennaio 2021: "Sono persone fantastiche, brave persone". Poi, paragonando l'assalto a Capitol Hill alle proteste del movimento Black Lives Matter: "Se guardi cosa hanno fatto a Minneapolis", ha detto riferendosi alle manifestazioni seguite alla morte di George Floyd.

La corsa alla Casa Bianca "Io ho fatto un lavoro fantastico alla Casa Bianca, per questo devo tornarci", ha affermato ancora Trump. La condanna per abusi sessuali mette tuttavia a rischio la sua ricandidatura nel 2024. Anche gran parte dell'opinione pubblica sembra propendere per questa soluzione: il 61% degli americani ritiene infatti che un imputato condannato per reati sessuali non possa fare il presidente. "Sono pronto a riconoscere il risultato delle elezioni del 2024, se saranno corrette".

"I repubblicani devono provocare il default" Per Donald Trump, i repubblicani "dovrebbero provocare il default sul debito se non ottengono tagli alla spesa". "È meglio di quello che stiamo facendo adesso: spendiamo soldi come marinai ubriachi", ha aggiunto dettando la linea del Grand Old Party. E sull'aumento dei prezzi dell'energia, ripropone la sua ricetta provocatoria: "Trivella, baby, trivella".