Usa, Tucker Carlson (vicino a Trump) "lascia" Fox News | Il giornalista sostenne la tesi dei brogli elettorali costati all'azienda 787 milioni di dollari

Nel primo caso, quello di Fox News, si tratta di un "accordo" tra le parti: Tucker Carlson lascia immediatamente il proprio posto di lavoro. Carlson è da sempre considerato un giornalista troppo vicino a Trump, ha sempre portato avanti la tesi che le elezioni del 2020 (vinte da Biden) fossero state truccate. Tesi che è costata all'azienda un risarcimento da 787,5 milioni di dollari all'azienda che produce i sistemi di calcolo dei voti. Alla Cnn invece è stato licenziato in tronco Don Lemon, uno dei volti più noti del network. Lemon, afroamericano dichiaratamente gay, è stato accusato di misoginia per i suoi commenti offensivi e il suo atteggiamento verso le colleghe.

Tucker Carlson sosteneva teoria complotto su elezioni 2022 Il conduttore di Fox News Tucker Carlson lascerà immediatamente la rete via cavo. La notizia è arrivata a pochi giorni dall'accordo da 787,5 milioni di dollari stipulato dalla rete con Dominion Voting Systems a seguito della causa per diffazione intentata dalla società che gestisce i sistemi di voto. Carlson è stato tra i maggiori propagatori dell'idea che le elezioni del 2020 fossero truccate. "FOX News Media e Tucker Carlson hanno deciso di separarsi", ha dichiarato la società televisiva aggiungendo ringraziamenti "per il suo servizio alla rete come conduttore e prima ancora come collaboratore". L'ultima puntata del programma di Carson era andata in onda venerdì e il conduttore aveva annunciato che sarebbe tornato lunedì. Fox non ha risposto sulla possibilità che la partenza del conduttore sia collegata al caso Dominion.

Tucker Carlson accusato di essere un "cheerleader" di Vladimir Putin Carlson è il volto più popolare nel prime time di Fox ma è stato anche al centro di numerose controversie e grane per il network in seguito ai suoi commenti sulla razza e sui diritti della comunità Lgbtq. L'accordo milionario con la Dominion è giunto anche per evitare un processo che avrebbe portato sul banco dei testimoni Murdoch ma anche Carlson. Dopo le elezioni del 2020, il popolare conduttore ha difeso a spada tratta coloro che hanno assalito il Congresso il 6 gennaio, minimizzando la presenza fra la folla dei nazionalisti bianchi. Con la guerra in Ucraina è stato accusato di essere un "cheerleader" di Vladimir Putin.

Afp

Cnn licenzia in tronco Don Lemon L'emittente "Cnn" ha invece licenziato il giornalista Don Lemon. La notizia è stata confermata dal conduttore televisivo in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. "Sono attonito", ha scritto il giornalista, aggiungendo di essere stato informato del licenziamento, che sarebbe stato deciso dal presidente dell'emittente, Chris Licht, dal suo agente.

Nei mesi scorsi Lemon è stato sospeso per alcuni giorni per essersi lasciato andare in diretta ad affermazioni controverse sull'età delle donne. Più di recente Lemon, afroamericano apertamente gay, è stato accusato di misoginia per i suoi commenti offensivi e il suo atteggiamento verso le colleghe.