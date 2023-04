New York, Jean Carroll in tribunale: "Trump mi violentò e mi diffamò"

"Sono qui perché Trump mi ha violentata , e quando ne ho scritto, ha detto che non è successo", ha dichiarato la giornalista americana in tribunale, dove ha citato l'ex presidente accusandolo di averla stuprata nel camerino di un grande magazzino a metà anni '90 e di averla poi diffamata negando l'episodio. "Ha mentito e ha distrutto la mia reputazione, e io sono qui per cercare di riprendermi la vita", ha aggiunto.

Il legale di Trump: accuse con movente politico "Donald Trump suscita reazioni forti, in senso positivo o negativo: si può odiarlo ed esprimerlo con il proprio voto, non in tribunale". Sono le parole che Joseph Tacopina, il legale di Donald Trump, usa per descrivere come motivate le politicamente le accuse di stupro della scrittrice E. Jean Caroll contro l'ex presidente. "Le prove mostreranno che sta mentendo": Carroll ha creato questo caso per vendere il suo libro, danneggiare Trump politicamente e attirare l'attenzione, aggiunge mostrando una foto di Caroll e Trump. "Vale più di mille parole", ha osservato.

Secondo l'accusa Trump ha mentito ripetutamente "Le prove dimostreranno che Trump ha detto una bugia dietro l'altra su questo caso". Lo ha detto Shawn Crowley, il legale di E. Jean Carroll. Rivolgendo alla giuria per l'arringa iniziale, Crowley ha spiegato che la sua assistita non ha denunciato subito Trump perché l'incidente è avvenuto tre decenni fa, quando il mondo era completamente diverso per una donna single, e Trump era allora molto potente a New York.