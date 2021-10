Toledo, videoclip dissacrante girato nella cattedrale: scoppia lo scandalo e il decano si dimette

Da video

Mosse sensuali e allusioni all'interno della cattedrale di Toledo: questo il contenuto del videoclip "Ateo" del nuovo singolo di C. Tangana, cantante tra i più in voga in Spagna, e Nathy Peluso, star emergente di origine argentina. Scoppia lo scandalo: le dissacranti scene del video musicale, diventate virali sui social, hanno portato alle dimissioni il decano della chiesa spagnola Juan Miguel Ferrer. "Credevo fosse una storia di conversione", la giustificazione fornita per aver dato il permesso di girare. Organizzato un evento di purificazione del luogo religioso.