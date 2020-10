New Orleans, prete sorpreso a fare sesso sull'altare con due attrici porno mentre si filma: arrestato

Un prete è stato arrestato a New Orleans, in Louisiana, per aver fatto sesso sull'altare di una chiesa con due attrici porno, Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. L'uomo, Travis Clark, 37 anni, è stato sorpreso in flagrante da una fedele che, notando le luci accese in un orario insolito, è entrata nell'edificio, rimanendo di sasso quando le si è presentata quella scena. Così, ha chiamato la polizia che ha arrestato il sacerdote.