Si fa tatuare gli addominali sulla pancia perché non vuole fare la dieta o andare in palestra

Il ragazzo, non riuscendo a dimagrire, ha deciso di farsi disegnare un fisico scultoreo, evitando così l'attività sportiva e una dieta ferrea. Sui social spopolano i video di Dean che disegna con attenzione le linee dei muscoli addominali sul corpo del suo cliente. "Ha deciso un tatuaggio particolare, potendo così godersi la birra e il buon cibo - ha detto Gunther -. Ero entusiasta di fare questo tatuaggio perché avevo già visto qualcuno farlo prima, ma non sembrava realistico, ed erano semplici contorni neri. Quindi, ho deciso di accettare questa sfida e di farlo in modo completamente diverso. È stata una delle mie richieste più insolite".

Il prezzo?

Dean ha affermato di non aver addebitato il costo del tatuaggio al cliente, in quanto per lui si trattava più che altro di un progetto realizzato per pura passione. L'opera ha diviso l'opinione pubblica tra chi elogia il lavoro dell'esperto tatuatore e chi critica la scelta del cliente che preferisce una "scorciatoia" alla palestra e alla dieta.