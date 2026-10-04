In Tanzania orti scolastici e pozzi per l'acqua contro l'emergenza della malnutrizione cronica infantile | Terraperta: "Già diecimila studenti al centro del nostro impegno"

Concretamente che cosa state facendo nelle scuole per migliorare la situazione?

"Informazione e formazione, e poi orti scolastici e pozzi per l'acqua potabile. In ogni scuola in cui abbiamo operato abbiamo creato un orto scolastico dedicato: non è solo un luogo in cui crescono ortaggi che poi vengono consumati dagli studenti, ma è anche un luogo di apprendimento. Ai giovani insegniamo le tecniche di coltivazione, che tipo di ortaggi privilegiare in termini nutrizionali e anche come adattare la coltivazione ai cambiamenti climatici in corso. Li facciamo provare, sperimentare, imparare. E tutte queste conoscenze poi arrivano nei villaggi, nelle famiglie: la condivisione di queste informazioni è un aspetto non di poco conto se si considera che l'agricoltura è la principale forma di sussistenza nel Paese", spiega Nassini.