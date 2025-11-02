Scontri dopo le elezioni, studenti italiani bloccati in Tanzania

Dal 29 ottobre, dopo l'esito delle elezioni presidenziali che hanno riconfermato la vittoria di Samia Suluhu Hassan con quasi il 98% dei voti, la Tanzania è sprofondata nel caos. Violenze nelle strade delle principali città da parte di chi contesta il risultato e parla di brogli. Per sedare le rivolte è stato schierato l'esercito al fianco della polizia, la connessione Internet è intermittente; università, viaggi e altre attività sono interrotte. Bloccati anche, a 500 chilometri dalla capitale Dodoma, 16 studenti bresciani dell'istituto agrario Lorenzo Gigli di Rovato e una quindicina di accompagnatori, tra docenti e volontari, impegnati in uno scambio culturale in una località dell'altopiano interno, Pomerini. Il loro rientro sarebbe previsto per l'11 novembre. La Farnesina segue la vicenda e assicura: "L'Ambasciata è in costante contatto con il gruppo a Pomerini, nella Regione di Iringa, regione lontana dagli scontri e ove non si registrano problemi di sicurezza. Stanno tutti bene e in sicurezza. Rientro previsto nei prossimi giorni".