Tanzania, opposizione denuncia: fino a 700 morti nelle proteste dopo le elezioni

Il Partito della democrazia e dello sviluppo (Chadema), principale forza di opposizione in Tanzania, denuncia un bilancio di 700 morti nelle proteste antigovernative scoppiate dopo le elezioni presidenziali di mercoledì. Lo ha dichiarato il portavoce John Kitoka, citando "rapporti credibili" non ancora confermati dalle autorità. Secondo Chadema, tra le aree più colpite figurano Dar es Salaam, con circa 350 vittime, e Mwanza, con oltre 200. Le manifestazioni si sono estese in diverse regioni del Paese. A Namanga, al confine con il Kenya, il comandante della contea di Kajiado, Alex Shikondi, ha riferito di due giovani uccisi da colpi d'arma da fuoco sparati da agenti tanzaniani verso i manifestanti dal lato keniota del valico. Centinaia i feriti.