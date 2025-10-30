Tanzania, il Kilimangiaro ha perso il 75% delle sue specie vegetali sulle pendici inferiori

Lo studio, sostenuto dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), ha combinato mappe topografiche del 1911, immagini satellitari, censimenti demografici e rilievi sul campo riguardanti quasi 3mila specie vegetali distribuite lungo gli ecosistemi della montagna e per la prima volta, ha messo in relazione la densità di popolazione con la densità di specie vegetali su scala di un chilometro quadrato in una regione tropicale. Il risultato è impressionante: in poco più di un secolo, la densità abitativa è passata da 30 a oltre 430 persone per km², con un impatto devastante sul paesaggio. Le aree naturali si sono frammentate, gli habitat si sono isolati e la regolazione delle acque e del suolo è stata profondamente alterata.