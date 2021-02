Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro

Un esploratore polacco di 74 anni, ingegnere in pensione, è morto sul Kilimangiaro. L'ultima impresa gli è stata fatale. Nella sua vita aveva attraversato l'Atlantico per tre volte da solo in kayak. La morte di Aleksander Doba è stata annunciata su Facebook dalla famiglia, che ha precisato che il decesso è avvenuto dopo aver raggiunto la vetta più alta dell'Africa (5.891 metri), "realizzando i suoi sogni".