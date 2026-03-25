Gli esperti: "Tra milioni di anni un nuovo oceano dividerà in due l'Africa"

"Questo è l'unico punto della Terra dove questo processo, in atto da milioni di anni, si può osservare in modo chiaro perché alcune parti sono emerse, quindi si può esplorare quello che è un fondo oceanico, ma senza la presenza di acqua", dice Giulio Armando Ottonello, professore all'Università di Genova e membro dei Lincei, tra gli organizzatori dell'evento. "Inoltre l'area è molto attiva la velocità di allontanamento delle masse continentali è piuttosto elevata, quindi gli scienziati sono riusciti a registrarla con vari metodi", aggiunge Ottonello.