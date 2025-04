Tajani: "Raggiungeremo una spesa del 2% del Pil per la Difesa, è l'impegno preso con la Nato"

Per il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani destinare il 2% del Pil alla Difesa "significa rispettare un impegno che abbiamo preso con la Nato e quindi raggiungeremo l'obiettivo che c'era stato detto". Lo ha detto conversando con i giornalisti a bordo della fregata Marceglia a Osaka, in Giappone. "Poi, naturalmente, in una situazione mondiale complicata, l'Europa vuole rinforzare il pilastro dell'Unione all'interno della Nato. C'è un pilastro americano che è molto forte e noi abbiamo il dovere di rinforzare il pilastro europeo, ha sottolineato Tajani, precisando che "le spese per la sicurezza non sono spese per comprare bombe e cannoni, sono spese per le infrastrutture, sono spese per i trasporti, sono spese per garantire ogni nostro cittadino".



Sul tema gli fa eco il collega Guido Corsetto che in un'intervista al quotidiano "La Stampa" precisa: "Non è più un punto di arrivo da tempo, ma solo di partenza. Ma questo è solo un target economico. Il mio impegno irrinunciabile è garantire la difesa di questo Paese, indipendentemente da quel che accade". Per il ministro competente in materia, "al momento non abbiamo né risorse né scorte né investimenti per garantire la difesa dell'Italia nei prossimi anni come dovremmo. E quindi serve un'accelerazione". E spiega: "Servirebbe un investimento molto superiore a quello che facciamo, ma occorre anche un intervento di tipo normativo".