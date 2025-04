Expo 2025, Tajani a Osaka apre il Padiglione Italia: "Rafforziamo la nostra presenza politica ed economica in Asia"

L'Expo "non è un evento mondano, ma siamo qui perché riteniamo il Padiglione Italia di Osaka uno straordinario strumento per la presenza politica ed economica del nostro Paese in Giappone e in tutta l'Asia" e "una tessera importante del mosaico Italia che stiamo rinforzando in tutto il mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani inaugurando ufficialmente il Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka. Tajani ha tagliato il nastro insieme al commissario dell'Italia per l'Expo Mario Vattani e il monsignor Rino Fisichella.