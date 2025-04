Expo 2025 Osaka apre ai visitatori: lunghe code già dalle prime ore

Alle 9 di domenica mattina ora locale, le 2 di notte in Italia, Expo 2025 Osaka ha ufficialmente aperto le porte ai visitatori di tutto il mondo. Già prima dell'inizio, un lungo flusso di visitatori si è messo in coda per entrare all'esposizione universale. Il Padiglione Italia è stato inaugurato alle 15, le 8 in Italia, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dopo quasi due anni di preparativi, il grande evento metterà in mostra la ricchezza culturale e identitaria del mondo e offrirà uno sguardo al futuro presentando tecnologie innovative in settori come l'aerospazio, la cura della persona e l'intelligenza artificiale. L'Expo, dedicato al tema "Progettare la società del futuro per le nostre vite", vede la partecipazione di 158 Paesi e regioni riunite a Yumeshima, un'isola artificiale nella baia di Osaka, e proseguirà fino al 13 ottobre.