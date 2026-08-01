Crisi migratoria a Ceuta, Pedro Sánchez chiede una riunione urgente dei ministri dell'Interno Ue

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua "seria preoccupazione" per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione europea di fronte alla crisi migratoria di Ceuta. Nella lettera, visionata dall'Ansa, Sánchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'Interno dei Ventisette con l'obiettivo di "stabilire una risposta comune" alla situazione.
L'appello a Bruxelles
Il premier spagnolo ribadisce che "la sicurezza dei nostri confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri, e non solo di quelli sulla prima linea dell'Unione", sollecitando un maggiore coinvolgimento dell'Ue nella gestione della crisi migratoria.