Spagna, arriva il "congedo climatico": permessi di lavoro per disastri naturali

Il governo della Spagna ha approvato un decreto legge che potrebbe fare la storia. Nel provvedimento, che dispone aiuti per le popolazioni alluvionate di Valencia, è previsto anche una sorta di "congedo climatico", vale a dire permessi di lavoro per persone colpite da disastri naturali. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Carlos Cuerpo. Questi congedi retribuiti dureranno da uno a quattro giorni e saranno sfruttabili quando "un lavoratore non potrà recarsi fisicamente sul posto di lavoro" o svolgere le proprie mansioni in remoto.