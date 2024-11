Maltempo in Spagna, a Malaga 3mila evacuati e scuole chiuse

In Spagna continua l'allerta per la nuova ondata di maltempo: in provincia di Malaga le scuole sono state chiuse e 3mila persone evacuate per "rischio estremo" di forti piogge e accumulo di acqua e per il pericolo di esondazione del fiume Guadalhorce. Scuole chiuse anche a Valencia e in altri 60 comuni circa nella Comunità Valenciana e in cinque comarche catalane di Tarragona. Sempre per i rischi associati al maltempo, scuole chiuse anche a Granada e in altri comuni della provincia.