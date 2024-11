Maltempo a Valencia, il governatore della regione: "Ho fatto errori, me ne scuso"

"Il popolo valenciano ha diritto di sapere perché i protocolli di emergenza non sono stati sufficienti per ridurre le conseguenze letali della peggiore inondazione registrata in Spagna e una delle peggiori catastrofi naturali in Europa", per questo "il gruppo parlamentare del Partito Popolare proporrà una commissione d'inchiesta" nell'assemblea regionale "per sapere cosa è accaduto", ha aggiunto Mazòn, del Pp, in un'audizione davanti al Parlamento regionale per spiegare i ritardi nell'allerta del rischio estremo di inondazioni, data dal governo regionale alla popolazione lo scorso 29 ottobre almeno 12 ore dopo l'allarme rosso meteo rilanciato dall'Agenzia meteorologica Amet e quando interi comuni erano già stati sommersi dalle piogge torrenziali e l'esondazione di fiumi.