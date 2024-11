Alluvione Valencia, migliaia in piazza contro la gestione Mazon dell'emergenza

Decine di migliaia di persone sono scese nelle strade di Valencia per protestare contro il governatore Carlos Mazon per la gestione della drammatica alluvione che il 29 ottobre ha colpito la parte sud-occidentale della Spagna, causando oltre 220 morti. A lanciare l'appello di scendere in piazza, sindacati e associazioni civiche. Durante il corteo si sono alzate grida di "assassini!" e "El pueblo muriendo y Mazon comiendo (il popolo moriva e Mazon mangiava)", in riferimento al ritardo di ore col quale il governatore i era unito all'unità di crisi al centro operativo per le emergenze, quando già interi municipi erano già stati travolti dalle alluvioni. L'indignazione ha inondato non solo il centro di Valencia, ma anche quello di Madrid, dove migliaia di persone hanno manifestato in Puerta del Sol invocando "Mazon dimision", e in altre città come Alicante, Gandia o Elche.