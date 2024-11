Valencia, sale a 219 il bilancio dei morti per l'alluvione

Il bilancio ufficiale dei morti per l'alluvione che ha colpito la settimana scorsa la Spagna è ora salito a 219: lo ha confermato il ministro dell'Interno iberico, Fernando Grande-Marlaska, ai microfoni di radio Cadena Ser. La cifra (ancora provvisoria) delle vittime è cambiata dopo che è stato notificato il ritrovamento delle tre persone ancora date per disperse a Letur, comune situato in provincia di Albacete (Castiglia-La Mancia). "Dei deceduti, 211 sono nella Comunità Valenciana, 7 in Castiglia-La Mancia e uno in Andalusia", ha detto Marlaska. I dispersi sono invece 93 mentre 53 delle salme recuperate non sono ancora state identificate.