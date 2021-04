Sofagate, Ursula von der Leyen: "Mi sono sentita sola e ferita"

"Mi sono sentita sola e ferita come donna e come europea". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , in merito all'incontro ad Ankara con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , in cui era rimasta senza sedia. "L'episodio ha dimostrato - ha aggiunto - quanto ancora dobbiamo fare prima che le donne siano trattate con parità sempre e ovunque".

"E' successo perché sono una donna" "Sono la prima donna a esser presidente della commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia, come una presidente della Commissione. Non riesco a trovare una giustificazione e devo concludere che quello che è successo è accaduto perché sono una donna", ha osservato von der Leyen. "Lo status delle donne rappresenta lo status della democrazia, la parità di partecipazione delle donne rende più forte la democrazia", ha sottolineato.

Michel: "Non volevo creare un incidente politico" Sull'argomento è intervenuto anche il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che è stato accusato di immobilismo sull'argomento. "Queste circostanze hanno condotto vari di voi a considerare che sul momento avrei dovuto agire diversamente, ma in quell'istante avevo deciso di non agire ulteriormente per non creare un incidente politico che avrebbe rischiato di rovinare mesi di sforzi", ha affermato Michel.