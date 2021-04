Sofagate, Draghi: "Comportamento inappropriato, Erdogan è un dittatore" | Ankara convoca l'ambasciatore italiano

Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha fatto sapere che Ankara condanna "con forza le affermazioni senza controllo del primo ministro italiano Mario Draghi sul nostro presidente eletto".

Draghi: "Comportamento inappropriato, Erdogan dittatore"A far scattare la reazione di Ankara sono state le parole del premier Draghi durante la conferenza stampa tenuta per fare il punto su vaccini e riaperture. Incalzato sul "sofagate" dai giornalisti il presidente del Consiglio ha stigmatizzato quanto successo: "Non condivido assolutamente Erdogan, credo che sia stato un comportamento inappropriato, mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente della Commissione Europea ha dovuto subire", ha detto, per poi aggiungere: "Con questi dittatori, chiamiamoli per quello che

sono, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute".

Michel: "Deploro profondamente quanto accaduto"Intanto il presidente del Consiglio Ue, dopo la pioggia di critiche per il suo mancato intervento ha spiegato, commentando il video dell'incontro, durante un'intervista tv, di deplorare "profondamente quanto accaduto. In quel momento non ho reagito perché c'era il rischio che fossi percepito come paternalista ed ho pensato che avrebbe provocato un incidente più grave". Inoltre Michel ha sottolineato come le immagini siano "brutali, scioccanti, ma non rappresentano la vera sfida di quella riunione". Una reazione in quel momento, ha quindi sottolineato, avrebbe "messo a rischio il tentativo di avere rapporti meno negativi" con la Turchia.